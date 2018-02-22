СМИ сообщили о вынесении тайного приговора украинскому журналисту в Беларуси

Народный депутат Украины Дмитрий Тымчук, ссылаясь на свои источники, сообщал, что 19 февраля в Беларуси должен был завершиться закрытый судебный процесс в отношении украинского журналиста Павла Шаройко по надуманному обвинению в шпионаже.

Корреспонденты Радио Свобода связывались с пресс-секретарем Верховного суда Беларуси Юлией Лясковой, с адвокатом Шаройко Ларисой Быковой. Однако они отказались сообщить, был озвучен приговор Павлу Шаройко и каким он может быть. Украинского консула на процесс и на оглашение приговора не пригласили вообще.

Адвокат и следователи ничего не рассказывают о ходе суда не только журналистам, но и и посольству Украины в Беларуси. Так, на прошлой неделе украинский посол Игорь Кизим заявил: «Я более закрытого процесса в жизни не видел».

Нет также информации о том, были ли свидетели на процессе, в чем его конкретно обвинили и нанес ли он вообще вреда белорусскому государству.

Посол Украины Игорь Кизим отметил, что у него напрашивается параллель с судом над белорусом Юрием Политикой, которого, по аналогичному обвинению в шпионаже, судят в Чернигове, но там процесс открыт.

Ссылаясь на неофициальную информацию из надежных источников, Радио Свобода сообщает, что приговор Павлу Шаройко уже озвучен, однако, как его наказали, не говорят — приговор остается в тайне. Формально Шаройко могли наказать лишением свободы от 7 до 15 лет.

Наблюдатели в Минске выражают надежду, что Павла Шаройко могут обменять на белоруса Юрия Политику, но процесс над ним в Черниговском районном суде еще идет — следующее заседание должно состояться 27 февраля.

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