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Сводки АТО: есть погибший и четверо раненых

Сводки АТО: есть погибший и четверо раненых

Инф. «ФАКТОВ»

22.02.2018 8:20 57

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В пресс-центре штаба АТО в очередной раз констатируют, что противник обстреливает позиции ВСУ из вооружения, которое давно должно быть отведено от линии разграничения.

«За минувшие сутки противник в общей сложности провел 20 прицельных обстрелов. В результате вражеского огня трое украинских защитников были ранены, еще один получил боевое травмирования. К сожалению, в результате неосторожного обращения с оружием погиб один украинский военнослужащий», — сообщают в штабе АТО.

На Луганском направлении противник применил 122-мм артиллерию, минометы различных калибров и вооружения БМП по опорным пунктам украинских военных вблизи Троицкого. Из минометов калибра 82-мм оккупанты вели огонь у Крымского, Новоалександровки и Катериновки. Из гранатометов, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия были обстреляны защитники Луганского, Железного и Новолуганского, а возле Майорска противник применил зенитную установку. Из стрелкового оружия захватчики провоцировали наших воинов недалеко от Зайцева.

На Донецком направлении противник из минометов калибра 120 и 82 мм и гранатометов вел огонь у Водяного и Лебединского, а из стрелкового оружия — в районе Авдеевки.

Как сообщали fakty.ua, в результате вражеского обстрела в зоне АТО погибла 23-летняя медсестра Сабина Галицкая, помогавшая местным жителям.

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