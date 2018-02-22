Аксенов и Поклонская через адвоката требуют объяснений, почему в Крыму больше нет украинской воды

Первый замминистра по делам оккупированных территорий Украины Юсуф Куркчи на брифинге в Херсонской облгосадминистрации (ОГА) заявил, что ситуация с водой на территории аннексированного Россией Крыма «ухудшается с каждым днем».

Таким образом Куркчи прокомментировал пришедший в адрес Херсонской ОГА запрос с просьбой предоставить информацию и материалы о прекращении водоснабжения через Северо-Крымский канал территории временно оккупированного Крыма, сообщают Крым.Реалии.

Напомним, что об обращении в Херсонскую ОГА адвоката «Г» ранее сообщал директор департамента экологии и природных ресурсов обладминистрации Юрий Попутько.

«Указанный адвокат обратился за получением информации и материалов относительно прекращения водоснабжения через Северо-Крымский канал временно оккупированной территории Автономной Республики Крым. Сбор информации указанным адвокатом осуществляется с целью оказания помощи гражданам Аксенову С. В., Поклонской Н. В., Константинову В. А. Учитывая то, что фамилии, имени и отчества лиц, которым оказывается помощь, схожи с данными лиц, причастных к аннексии Автономной Республики Крым страной-агрессором Российской Федерацией, мной было принято решение перенаправить этот запрос в Главное управление Службы безопасности Украины в Автономной Республике Крым. От себя настойчиво советую адвокату Г. быть осмотрительным в выборе клиентов и искренне сотрудничать с работниками правоохранительных органов при исполнении возложенных на них задач по обеспечению территориальной целостности Украины от посягательств страны-агрессора. Вот таким образом можно даже при обработке рутинных рабочих писем выявить коллаборационистов», — сообщил на своей страничке в Facebook Юрий Попутько.

«Ситуация с водой на территории оккупированного Крыма ухудшается с каждым днем. Оккупационные власти по большому счету исчерпали уже весь ресурс своей креативности для того, чтобы решить эту проблему. Сегодня процесс деградации почв северного Крыма идет такими темпами, что это будет еще одной задачей, которую надо будет решать после деоккупации Крыма. Это восстановление мелиоративных земель и той инфраструктуры, которая сегодня в связи с оккупацией практически разрушается. Это не только Северо-Крымский канал, но и та инфраструктура, которая давала возможность иметь тысячи и тысячи гектаров орошаемых земель благодаря этой воде», — отметил Куркчи.

По его словам, тот процесс, который начинают российские власти Крыма, нужен больше для внутреннего потребителя — крымского: «Чтобы так называемые руководители оккупационного режима в Крыму имели возможность утверждать, что они начинают борьбу с украинской властью за справедливость, за какие-то дополнительные услуги по этой воде. Это еще один акт всего того фарса, который происходит в Крыму».

Как сообщали fakty.ua, за время оккупации Крыма РФ незаконно пробурила 11 скважин на Одесском газовом месторождении, добыв более 3 млрд 500 млн кубометров газа.