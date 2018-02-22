На мексиканском курорте в результате взрыва на пароме пострадали не менее 25 человек (фото, видео)
На пристани популярного мексиканского курорта Плайя-дель-Кармен произошел мощный взрыв на пароме Barco Caribe, только что прибывшем с острова Косумель. После этого начался пожар. Пассажиры в панике выбегали на причал.
Травмы получили не менее 25 человек, в том числе иностранные туристы. В числе пострадавших трое граждан Канады и два гражданина США. Многие были ранены разлетевшимися в стороны обломками. Все пострадавшие госпитализированы.
На правом борту судна, возле пассажирской зоны, образовалась большая дыра.
По предварительным сведениям, взрыв произошел в моторном отсеке. Его причина пока неизвестна.
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