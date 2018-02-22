На мексиканском курорте в результате взрыва на пароме пострадали не менее 25 человек (фото, видео)

На пристани популярного мексиканского курорта Плайя-дель-Кармен произошел мощный взрыв на пароме Barco Caribe, только что прибывшем с острова Косумель. После этого начался пожар. Пассажиры в панике выбегали на причал.

Травмы получили не менее 25 человек, в том числе иностранные туристы. В числе пострадавших трое граждан Канады и два гражданина США. Многие были ранены разлетевшимися в стороны обломками. Все пострадавшие госпитализированы.

На правом борту судна, возле пассажирской зоны, образовалась большая дыра.

По предварительным сведениям, взрыв произошел в моторном отсеке. Его причина пока неизвестна.