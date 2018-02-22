Супрун сообщила, когда вакцину от кори распределят по регионам

Закупленные через международные организации вакцины против кори, паротита и краснухи (КПК) в пятницу, 23 февраля, завезут в Украину, а уже в понедельник, 26 февраля, их распределят между регионами. Об этом сообщила и. о. министра здравоохранения Украины Ульяна Супрун, передает «Укринформ».

«Вакцины должны прибыть в Украину. Это были запланированные, которые мы закупили, но просили ЮНИСЕФ, чтобы они быстро их привезли. Дополнительные вакцины будут в конце мая и октябре. То есть на этот год мы дозакупаем еще 500 тысяч доз и, думаю, что вакцины хватит», — сказала руководитель ведомства.

По ее словам, проблемы с обеспечением вакцинами КПК есть в Одесской области, но туда передали вакцины из Запорожья, а на Киевщине, как заверили в Минздраве, вакцины хватает.

«Есть проблемы в Закарпатье, там местная администрация и губернатор Геннадий Москаль сообщили, что получают 8 тысяч доз от Венгрии, но их должным образом не растаможили и они словно контрабанда, а теперь врачи не хотят их использовать, и мы им передали дозы», — сообщила Ульяна Супрун, призвав родителей не только обязательно делать прививки детям, но и вакцинироваться самим.

«В Украине уже 10 смертей (от кори. — Ред.), мы не можем больше ждать», — подчеркнула и. о. министра и добавила, что на заседании правительства поднимался вопрос о приобретении вакцины от кори для взрослых. «Будем на национальном уровне считать, сколько нужно вакцины для них, и для новорожденных детей, и тех, кто не был вакцинирован в течение последних десяти лет. Мы будем распределять их по-другому, не через Минздрав, а быстрее», — добавила Ульяна Супрун.

Как сообщали fakty.ua, в Одессе от осложнений кори умерли двое младенцев.