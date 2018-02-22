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В Украине утвердили тарифы на 4G-технологии

В Украине утвердили тарифы на 4G-технологии

Инф. «ФАКТОВ»

22.02.2018 9:21 133

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Национальная комиссия, осуществляющая государственное регулирование в сфере связи и информатизации, утвердила изменения к тарифам на работы (услуги) госпредприятия «Украинский государственный центр радиочастот», связанные с пользованием радиочастотным ресурсом и измерением параметров телекоммуникационных сетей.

В документе, который сейчас находится на государственной регистрации в Минюсте, речь идет о стоимости работ и услуг УГЦР во время развития в Украине сети цифровой сотовой радиосвязи 4G-технологии.

«Принятие указанного решения — важный и необходимый шаг вперед, без которого невозможно было бы начать процесс внедрения в Украине 4G-технологии», — сообщают в Нацкомиссии.

Как сообщали fakty.ua, «Укрзалізниця» хочет зарабатывать на доступе в Интернет.

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