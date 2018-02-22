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К столичному суду стянули полицию и Нацгвардию

К столичному суду стянули полицию и Нацгвардию

Инф. «ФАКТОВ»

22.02.2018 9:33 103

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К Соломенскому районному суду Киева, где в четверг, 22 февраля, в 10.30 начнется рассмотрение ходатайства Специализированной антикоррупционной прокуратуры об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова, стянули сотрудников полиции и Национальной гвардии, передает УНН.

Возле здания суда, расположенного по адресу: Вознесенский спуск, 10б, находится несколько десятков полицейских в полном обмундировании, а также несколько десятков нацгвардийцев. Кроме того, дежурят также несколько автобусов Нацгвардии с затонированными черными окнами.

Напомним, что 13 февраля НАБУ сообщило о подозрении мэру Одессы Геннадию Труханову и еще нескольким чиновникам горсовета в растрате средств городского бюджета, трех человек задержали.

15 февраля Соломенский районный суд Киева отказал САП и НАБУ в удовлетворении ходатайства об аресте мэра Одессы Геннадия Труханова, отпустив его на поруки народного депутата Дмитрия Голубова.

В свою очередь, САП подала ходатайство об отстранении от должности мэра Одессы Геннадия Труханова.

Как сообщали fakty.ua, два фигуранта «дела Труханова» отделались домашним арестом.

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