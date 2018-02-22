﻿

USD 26.99
RSS
Шеврон пограничника

Украинский пограничник погиб во время учебных стрельб на Львовщине

22.02.2018 16:39 132

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

На Львовщине во время учений погиб 28-летний военнослужащий Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Это произошло на учебных стрельбах около часа дня 22 февраля возле села Великие Мосты.

«Во время выполнения учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины, что во Львовской области», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, ранее на Донетчине были найдены мертвыми четверо морских пехотинцев. Родные погибших выдвинули собственную версию их гибели.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Купил надувную кровать. На 12-ти языках написано: «Купаться запрещено!», а на русском: «При купании держаться за ручки».

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины