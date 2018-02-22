Украинский пограничник погиб во время учебных стрельб на Львовщине

На Львовщине во время учений погиб 28-летний военнослужащий Государственной пограничной службы Украины. Об этом сообщила пресс-служба ведомства.

Это произошло на учебных стрельбах около часа дня 22 февраля возле села Великие Мосты.

«Во время выполнения учебных стрельб трагически погиб военнослужащий пограничной комендатуры быстрого реагирования Государственной пограничной службы Украины, что во Львовской области», — говорится в сообщении.

В настоящее время проводятся неотложные следственные действия.

Напомним, ранее на Донетчине были найдены мертвыми четверо морских пехотинцев. Родные погибших выдвинули собственную версию их гибели.