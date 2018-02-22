Соцсети шокировала "нескромная" форма американских конькобежцев на Олимпиаде (фото)

В последние дни одними из самых обсуждаемых спортсменов на Олимпийских играх в Пхенчхане стали конькобежцы из США. Поводом для дискуссии стали не выдающиеся спортивные результаты американцев, а необычный дизайн формы, в которой они выступают на соревнованиях.

Недоумение пользователей соцсетей вызвали «нескромные» светлые вставки в области паха, выделяющиеся на общем темном фоне. «Кто бы ни был дизайнер конькобежцев сборной США, он либо юморист, либо извращенец, или и то и другое», — предположил один из комментаторов.

В соцсетях также предположили, что американские конькобежцы с помощью необычного дизайна формы пытаются вывести из равновесия соперников. А некоторые пользователи признались, что выделяющаяся паховая область конькобежцев не давала им спокойно смотреть соревнования и постоянно отвлекала от происходящего на льду.

Между тем компания-производитель экипировки пояснила, что контрастные вставки на внутренней части бедер помогают уменьшить трение, а материал другого цвета оказался бы менее эффективен в решении этой задачи.

Напомню, что ранее пользователи соцсетей нашли на форме олимпийской сборной Норвегии нацистскую символику.