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Не берут денег

Украина не использует и половины средств финансовой помощи от международных организаций

Инф. «ФАКТОВ»

22.02.2018 16:58 75

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Украина очень неохотно использует средства, предоставленные международными финансовыми организациями. Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, комментируя решение Европейского союза о прекращении финансирования проектов по развитию контрольно-пропускных пунктов на западной границе Украи

ны.

«Наш комитет неоднократно поднимал вопрос о том, что из средств международных финансовых организаций после Революции достоинства использовано только 49%. Это проекты по технической помощи, секторам энергетики, жилищно-коммунальному хозяйству, инфраструктре. Я написала уже несколько писем в Кабинет министров с просьбой инициировать отдельное заседание по поводу низкой выборки из-за бюрократии и коррупции. Многие не заинтересованы в запуске реального механизма по использованию средств, потому что трудно будет откаты брать», — сказала она.

В частности, Гопко напомнила о выделении Европейским инвестиционным банком 400 млн евро для поддержки малых и средних фермерских хозяйств. По ее словам, деньги были получены, соглашение ратифицировано, однако к фермерам в виде кредитов под низкие проценты они не дошли.

«В январе в Литве вице-президент Европейского инвестиционного банка Френсис Малиж очень четко нам сказал: „Коллеги, хотите новые деньги? Пока вы не покажете эффективность использования того, что у вас уже есть, забудьте“», — отметила парламентарий.

Напомним, ранее стало известно о прекращении Евросоюзом программы по обустройству КПП на границе Украины. Речь шла о прекращении финансирования на почти 30 млн евро. Более того, европейцы потребовали вернуть 8 млн евро, которые Киев в рамках данной программы не освоил в срок.

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