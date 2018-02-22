Украина не использует и половины средств финансовой помощи от международных организаций

Украина очень неохотно использует средства, предоставленные международными финансовыми организациями. Об этом заявила глава комитета Верховной Рады по иностранным делам Анна Гопко, комментируя решение Европейского союза о прекращении финансирования проектов по развитию контрольно-пропускных пунктов на западной границе Украи

ны.

«Наш комитет неоднократно поднимал вопрос о том, что из средств международных финансовых организаций после Революции достоинства использовано только 49%. Это проекты по технической помощи, секторам энергетики, жилищно-коммунальному хозяйству, инфраструктре. Я написала уже несколько писем в Кабинет министров с просьбой инициировать отдельное заседание по поводу низкой выборки из-за бюрократии и коррупции. Многие не заинтересованы в запуске реального механизма по использованию средств, потому что трудно будет откаты брать», — сказала она.

В частности, Гопко напомнила о выделении Европейским инвестиционным банком 400 млн евро для поддержки малых и средних фермерских хозяйств. По ее словам, деньги были получены, соглашение ратифицировано, однако к фермерам в виде кредитов под низкие проценты они не дошли.

«В январе в Литве вице-президент Европейского инвестиционного банка Френсис Малиж очень четко нам сказал: „Коллеги, хотите новые деньги? Пока вы не покажете эффективность использования того, что у вас уже есть, забудьте“», — отметила парламентарий.

Напомним, ранее стало известно о прекращении Евросоюзом программы по обустройству КПП на границе Украины. Речь шла о прекращении финансирования на почти 30 млн евро. Более того, европейцы потребовали вернуть 8 млн евро, которые Киев в рамках данной программы не освоил в срок.