В Одессе со стрельбой задержали банду автоугонщиков, в том числе полицейского и иностранца (фото)

Вечером 21 февраля сотрудники полиции задержали группу злоумышленников, подозреваемых в угоне автомобилей.

Операция проходила в Приморском районе города. По словам жителей домов по улице Армейской, они отчетливо слышали выстрелы.

— Действительно, во время задержания, в котором участвовали специалисты управлений уголовного розыска и внутренней безопасности, было применено табельное оружие, — подтвердили в полиции. — Так, при попытке к бегству подозреваемые пытались наехать автомобилем на оперативника.

Как стало известно «ФАКТАМ», один из задержанных — действующий сотрудник полиции, другой — иностранец.

В пресс-службе регионального главка Нацполиции сказали, что злоумышленников «разрабатывали киевляне».

В то же время спикер Нацполиции Украины Ярослав Тракало сообщил «ФАКТАМ», что на счету этой группы автоугонщинков семь похищений элитных автомобилей на Одесчине.

«Установлена причастность к этой группе некоторых сотрудников полиции Одесской области. Другие детали пока не разглашаются, так как еще продолжаются следственные действия по документированию деятельности задержанных злоумышленников, а также выявления других лиц, причастных к их деятельности», — отметил спикер Нацполиции.

По словам начальника следственного управления одесского главка Нацполиции Сергея Шайхета, злоумышленники угоняли элитные автомобили с конца минувшего года.

«При помощи специального устройства они считывали информацию для отключения сигнализации машин. Угнанные автомобили марок Range Rover, BMW, Lexus возвращались владельцам за крупные денежные суммы. Собственно, во время получения вымогателями денег от хозяина очередного угнанного авто, Lexus, они и были задержаны», — сказал Шайхет.



Ранее fakty.ua сообщали, что правоохранители Харьковщины задержали украинца и россиянина, которые за три месяца угнали несколько автомобилей Lexus на 150 тысяч долларов.