Ракета Falcon 9 вывела в космос первые два спутника для глобального интернета (видео)

Американская компания SpaceX 22 февраля в 16.17 по киевскому времени с военно-воздушной базы Ванденберг запустила в космос ракету Falcon 9.

На борту ракеты испанский правительственный спутник PAZ, предназначенный для радиолокационного наблюдения, а также аппараты Microsat-2a и Microsat-2b — первые два из системы в 12 тыс. спутников, с помощью которых SpaceX рассчитывает обеспечить интернетом практически любую точку Земли.

Изначально запуск Falcon 9 планировался на 17 февраля, однако его несколько раз переносили, поскольку, как заявляли в компании, специалистам потребовалось больше времени для проверки систем перед стартом.

Напомним, ранее SpaceX успешно осуществила первый пробный запуск ракетоносителя Falcon Heavy с космодрома на мысе Канаверал, штат Флорида (США). Самая мощная ракета, которую запустили в космос за последние 45 лет, вывела на орбиту Земли личный электромобиль основателя компании SpaceX Илона Маска.