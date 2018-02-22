Массовое отравление суши в Киеве: ресторан «Евразия» продолжает работать

История с отравлением суши «Филадельфия», заказанными в одном из киевских ресторанов сети «Евразия», набирает обороты. По заявлению от 21 февраля, размещенному на официальном сайте сети заведений, у них нет официальной информации о том, какими именно суши отравились люди. Хотя до этого в Главном управлении Госпродпотребслужбы Киева четко указали, что отравление могло произойти суши «Филадельфия».

«Хотим вас утешить, ни одного официального документа, подтверждающего факт отравления именно в нашей сети, на вечер вторника не предоставлено. Мы заботимся о вас, потому прошли проверку Держпродспоживслужбою. И сейчас вместе с вами ждем результатов», — говорится в сообщении «Евразии».

Как выяснилось, подобные заявления, мягко говоря, голословны. Об этом «ФАКТАМ» сообщил первый заместитель начальника Главного управления Госпродпотребслужбы Киева Александра Овчаренко:

«Действительно, экспертиза отобранных образцов из ресторана общественного питания, где пострадавшие заказывали суши «Филадельфия», еще не закончена. Это трудоемкий и длительный процесс. Однако при проверке ресторана был выявлен ряд нарушений, в частности санитарных норм. В связи с этим нами был составлен акт, а также предписание о временной приостановке работы заведения. Документы подписывал я лично. Вчера, 21 февраля, наши сотрудники приехали вручить эти документы представителям ресторана. Те подписали акт о выявленных нарушениях, а вот предписание о закрытии заведения брать отказались, о чем у нас тоже составлен акт. Поэтому сегодня, 22 февраля, мы подготовили и уже передали в суд прошение о принудительном закрытии ресторана. Кроме того, в полицию направлены соответствующие материалы, где нами указано, что действия должностных лиц заведения общественного питания подпадают под уголовное правонарушение.

Свои действия мы расцениваем не как травлю заведения, а как заботу о здоровье граждан., Хочу отметить, что летом прошлого года у нас уже были подобные случаи с другим рестораном этой сети. Тогда на больничной койке с острой кишечной инфекцией оказалось около 50 человек. В тот раз мы также через суд приостанавливали работу заведения, и только после этого они начали работать с нами", — сказал Александр Овчаренко.

Как сообщали ранее fakty.ua, в конце прошлой недели было зафиксировано массовое отравления суши из киевского ресторана.