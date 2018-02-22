Россия, помимо Крыма, оккупировала две трети украинской территории шельфа Черного моря

Одновременно с оккупацией Крыма Российская Федерация незаконно захватила две трети украинской территории шельфа Черного моря. Об этом сообщил временно исполняющий обязанности главы Государственной службы геологии и недр Олег Кирилюк.

«Разведанные запасы на шельфе Черного моря до аннексии Крыма были достаточно большими. Утвержденные запасы составляли от 100 до 300 млрд куб. м газа на территории шельфа, которая находилась на территории Украины и составляла более 130 тыс. кв. км. После аннексии Крыма территория нашего шельфа сократилась в три раза и составляет около 40 тыс. кв. км. Мы говорим о той территории, на которой сегодня проводятся исследования и есть установленные запасы», — сказал чиновник.

По его словам, утвержденные запасы газа на участках шельфа, которые остались подконтрольными Украине, составляют около 37 млрд куб. м. Также около 10 млрд куб. м составляют запасы на шельфе Азовского моря.

Напомним, ранее глава правления государственного акционерного общества «Черноморнефтегаз» Светлана Нижнова сообщила, что начиная с 2014 года Российская Федерация незаконно пробурила 11 скважин на Одесском газовом месторождении, добыв более 3 млрд 500 млн кубометров газа.