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Киевские спасатели прекратили поиск тела студентки медуниверситета

Инф. «ФАКТОВ»

22.02.2018 18:40 290

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В Киеве спустя шесть дней приостановлены поиски тела студентки медуниверситета, прыгнувшей в Днепр с моста Патона. Спасатели были вынуждены прекратить поисково-водолазные работы из-за погодных условий. Об этом сообщила Госслужба по чрезвычайным ситуациям в Киеве.

Начиная с 17 февраля, водолазы обследовали 316,7 га акватории реки Днепра. Поиск велся не только вблизи моста Патона, но и далее по течению — в районе от Дарницкого моста до Южного моста.

Ввиду усиления морозов, начала ледохода на Днепра, обледенения легочных автоматов на водолазном снаряжении появилась угроза для жизни водолазов-спасателей. Поиски приостановлены, но возобновятся с началом плюсовой температуры, обещают в ГСЧС.

На ближайшие дни синоптики прогнозируют сильное похолодание, а 26−27 февраля в Киеве обещают до 25 градусов мороза.

Напомним, студентка Национального медуниверситета имени Богомольца Мукаддас Насырлаева исчезла 30 января. В ходе расследования было установлено, что в тот день девушка покончила жизнь самоубийством, прыгнув с моста Патона. Есть сведения, что на такой поступок девушку могли толкнуть трудности в учебном заведении и недоразумения с руководством вуза.

Фото dsns.gov.ua

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