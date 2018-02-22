Облил бензином и поднес зажигалку: в Запорожье мужчина пытался сжечь владелицу киоска с дочкой

Закончился суд над мужчиной, который летом прошлого года в Запорожье пытался сжечь женщину и девочку-подростка. Поджигателя приговорили к полутора годам лишения свободы, однако вскоре по «закону Савченко» он может оказаться на свободе. Об этом «ФАКТАМ» сообщил пресс-секретарь Запорожской областной прокуратуры Андрей Рыбальченко:

«Осужденный был разнорабочим в киоске потерпевшей. Свой поступок он объяснил тем, что хозяйка не выплатила зарплату, а ему нужно кормить детей. Видимо, посчитав, что все аргументы закончились, злоумышленник взял бутылку с бензином и вечером отправился к киоску, в котором работал. В киоске, кроме женщины, была еще девочка-подросток, дочка хозяйки.

Мужчина облил обеих бензином и достал зажигалку. К счастью, ему не удалось довести задуманное до конца. Случайные прохожие отобрали у злоумышленника зажигалку и прогнали вон. Хозяйка киоска с дочкой еще не отошли от стресса, как мужчина вернулся, на этот раз с ножом. Женщина и девочка успели закрыться внутри киоска и вызвали полицию.

Поджигатель был арестован. Его приговорили к полутора годам лишения свободы по статье «Хулиганство». В качестве смягчающего вину обстоятельства суду был предоставлен факт, что подсудимый является отцом четверых детей", — рассказал Рыбальченко.

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