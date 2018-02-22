Хроника АТО: оккупанты активно применяют тяжелые минометы (видео)

На протяжении суток 22 февраля российско-оккупационные войска совершили 10 обстрелов позиций украинских военнослужащих.

Так, противник применил 120- и 82-миллиметровые минометы в районе Луганского, а 82-мм — Крымского на Луганском направлении. По Гладосово и Лозовому, Новолуганскому и Зайцево вели огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.

Мины калибра 120 и 82 миллиметра взрывались также возле Новотроицкого на Донецком направлении.

Как отметили в пресс-центре штаба АТО, в результате этих обстрелов ни один украинский воин не пострадал.

Напомним, 21 февраля на Донбассе в результате вражеских обстрелов получили ранения четверо военнослужащих ВСУ.