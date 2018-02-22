Хроника АТО: оккупанты активно применяют тяжелые минометы (видео)
На протяжении суток 22 февраля российско-оккупационные войска совершили 10 обстрелов позиций украинских военнослужащих.
Так, противник применил 120- и 82-миллиметровые минометы в районе Луганского, а 82-мм — Крымского на Луганском направлении. По Гладосово и Лозовому, Новолуганскому и Зайцево вели огонь из гранатометов, пулеметов и стрелкового оружия.
Мины калибра 120 и 82 миллиметра взрывались также возле Новотроицкого на Донецком направлении.
Как отметили в пресс-центре штаба АТО, в результате этих обстрелов ни один украинский воин не пострадал.
Напомним, 21 февраля на Донбассе в результате вражеских обстрелов получили ранения четверо военнослужащих ВСУ.
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