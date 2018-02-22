"Нужны условия, чтобы ученые не покидали Украину" - Порошенко

Украине ни в коем случае нельзя допустить, чтобы ученые были вынуждены покидать страну. Об этом заявил президент Петр Порошенко на встрече с одаренной молодежью: победителями олимпиад, воспитанниками Малой академии наук и молодыми учеными.

По словам главы государства, студенты должны выезжать и учиться за рубежом, но важно сделать так, чтобы после этого они возвращались домой.

«Сегодня Украина должна создать все условия, чтобы и выпускники высших учебных заведений, и ученые имели возможность себя реализовать», — считает президент. Он напомнил, что был создан Национальный совет по вопросам развития науки и технологий, а сейчас создается Национальный фонд исследований. «То, что надо было сделать 20, 25 или 30 лет назад. Чтобы были гранты, и за гранты была честная конкурентная борьба», — добавил глава государства.

«Очень важно, чтобы ваши сверстники, глядя на вас, по-доброму завидовали. Чтобы вы были локомотивом изменений, которые собственным примером приобщали все больше и больше молодых ребят к занятию наукой», — подытожил президент.

Напомним, в 2018 году финансирование науки в Украине увеличили более чем на треть по сравнению с 2017-м — с 4,7 до 6,1 миллиарда гривен.