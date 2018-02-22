Билл Гейтс признался в своих самых экстравагантных покупках (видео)

В среду, 21 февраля, Билл Гейтс впервые в жизни принял участие в дневном развлекательном телешоу. Он пришел в гости к популярной телеведущей Эллен де Дженерес. 62-летний миллиардер, на протяжении многих лет возглавлявший список самых богатых людей в мире по версии журнала Forbes продемонстрировал прекрасное чувство юмора.

Программа началась с короткого интервью. Гейтс признался, что начал заниматься бизнесом не потому, что хотел разбогатеть. «Больше всего я любил программное обеспечение. И это была главная причина открыть собственную фирму, которая бы занималась его разработкой. Конечно, я помню, как учащиеся частной школы, в которую я ходил, хвастались, что у них есть Porsche или что-то еще очень дорогое. Это были дети из более обеспеченных семей, чем моя. Но, честно, меня это нисколько не волновало», — заявил Гейтс.

Microsoft вышла на фондовый рынок, когда Биллу было 30 лет. «Я был поражен, осознав, насколько ценным оказалось мое дело. У меня появились деньги, и я начал делать дорогие покупки», — сказал миллиардер.

А потом с улыбкой добавил: «Но мои вкусы не изменились, так что каких-то по-настоящему экстравагантных вещей у меня не было и нет… Правда, Porsche я купил. Это была своего рода индульгенция. И самолет купил. Чтобы было удобно путешествовать. Если хотите, это индульгенция подороже».

«Неужели автомобиль и самолет — это единственные ваши экстравагантные покупки?» — не поверила Эллен.

Гейтс сдался: «Ну, если говорить о по-настоящему безумных вещах… У нас в доме есть целая комната с батутом! Дети ее обожают. Запомните — комната с батутом. Рекомендую!»

Затем де Дженерес предложила Гейтсу сыграть в игру. Он должен был представить, что пришел в обычный супермаркет. Биллу предложили пять различных товаров, а он должен был угадать их цену. Ответ засчитывался, если погрешность не превышала один доллар.

Прежде чем начать, Эллен спросила: «Билл, а вы давно были в супермаркете?». Гейтс рассмеялся и ответил: «Очень давно! Я понятия не имею, сколько все это может стоить».

Начали проверку Гейтса с пачки рисовой вермишели быстрого приготовления торговой марки Rice-a-Roni. Билл предположил, что упаковка стоит 5 долларов. Оказалось, что цена составляет один доллар. «Боже, как дешево! Дайте пять!» — воскликнул миллиардер.

Затем ему предложили угадать цену упаковки капсул для стирки фирмы Tide. Гейтс сначала сказал, что она стоит 4 доллара. Зрители в студии расхохотались. Билл внес коррективы: «Нет, конечно, дороже! Думаю, 10 долларов!». Но снова не угадал. Упаковка стоит 19 долларов 97 центов. Де Дженерес отметила: «Сегодня стирка — дорогое занятие!» Гейтс не растерялся и сказал: «Возьму пол-упаковки!»

Самостоятельно основатель Microsoft угадал только цену нитки для зубов. Он сказал, что она стоит 4 доллара. Цена составляет 3 доллара 78 центов.

Цену еще двух товаров Гейтсу подсказали сначала зрители, а потом ведущая шоу.