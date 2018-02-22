В Харькове накануне похолодания без отопления остались сотни жилых домов

В Харькове 22 февраля в результате порыва на тепломагистрали, которая идет от ТЭЦ-5, без отопления остались сотни жилых многоквартирных домов.

Как сообщили в пресс-службе Харьковского городского совета, к месту аварии были направлены сразу несколько ремонтных бригад, однако когда им удастся ликвидировать прорыв, пока неизвестно.

Пока же без отопления и горячей воды остаются более 400 жилых домов в двух районах города: в Киевском (266 жилых домов, 5 школ, 4 детсада и 16 медицинских учреждений; без горячей воды остаются 41 жилой дом, 3 детсада и 3 больницы) и Шевченковском (без теплоснабжения — 89 жилых домов, детсад, школа и 3 лечебных учреждения; без горячей воды — 43 дома, школа, детсад и 3 медучреждения).

В связи с инцидентом горсовет принял решение отменить 23 февраля занятия в школах № 4, 5, 36, 37, 105, 109, 116, 131, лицее «Профессионал», Харьковском университетском лицее, детских садиках № 36, 66, 69, 119, 127, 178, 222, 323, 397, ДЮСШ № 1, УПАХ (учебно-производственное автохозяйство).

«Учебный процесс при этом будет осуществляться дистанционно, то есть школьники получат задания от учителей в электронном виде или же учебная программа будет уплотнена на следующей неделе. В настоящее время идет информирование родителей о сложившейся ситуации. А для тех малышей, которые не смогут остаться дома, будут работать несколько совместных групп с необходимым температурным режимом», — отметили в горсовете, выразив надежду, что с понедельника, 26 февраля, и школы, и детсады войдут в привычный график работы.

Напомним, по прогнозу синоптиков с 24 февраля в Украине произойдет резкое похолодание — температура воздуха опустится до 25 градусов мороза.