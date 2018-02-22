В ГПУ объяснили причины обыска в киевском бизнес-центре «Форум Виктория Парк»

Сотрудники Генеральной прокуратуры 22 февраля проводили следственные действия в столичном бизнес-центре «Форум Виктория Парк», где базируются несколько фирм, в том числе крупная IT-компания Cogniance.

При этом спикер ГПУ Андрей Лысенко сообщил, что осмотр помещений бизнес-центра по переулку Ахтырский, 7 проводится в связи с неуплатой застройщиком БЦ паевого взноса Киеву, в размере 5,4 млн грн и был санкционирован Печерским районным судом Киева.

Как отмечает представитель прокуратуры, уголовное производство расследуется по факту злоупотребления служебным положением должностными лицами Департамента градостроительства и архитектуры Киевской городской государственной администрации, а также по факту подделки и использования поддельных документов.

Установлено, что в 2014 году ООО «Укропткульттовары» подало в Департамент государственной архитектурно-строительной инспекции в Киеве ряд деклараций о готовности к эксплуатации объектов «Реконструкция помещений офисно-складских зданий с устройством многофункционального социально-общественного комплекса по адресу: переулок Ахтырский, 7 в г. Киеве».

«В нарушение ст. 40 Закона Украины „О регулировании градостроительной деятельности“ договор о долевом участии в развитии инфраструктуры населенного пункта застройщиком до настоящего времени не заключен. Учитывая сведения, указанные в декларациях о готовности объектов к эксплуатации, Департаментом экономики и инвестиций КГГА осуществлен расчет размеров паевого взноса, который должен составлять общую сумму 5 408 000 грн», — отмечает спикер ГПУ.

Он также сообщает, что должностные лица Государственной архитектурно-строительной инспекции в Киеве, действуя вопреки интересам службы, не проверили достоверности данных, приведенных в декларациях о готовности объектов к эксплуатации, вследствие чего были нанесены значительные убытки территориальной общине Киева, выразившееся в неуплате долевого участия.

«22.02.2018 с целью сбора доказательств в уголовном производстве, в соответствии с определением следственного судьи, следователями ГПУ совместно с работниками Нацполиции проводится осмотр вышеупомянутых помещений», — добавили в ГПУ.

Напомним, в январе СБУ и НПУ пришли в головной офис ПАО «Укргаздобыча» с обысками в рамках расследования дела о присвоении и растрате средств госкомпании.