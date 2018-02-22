Американка вырвала себе оба глаза под действием метамфетамина, вызвавшего галлюцинации (фото)

Стали известны подробности дикого случая, произошедшего в начале февраля возле одной из церквей американского штата Южная Каролина. Возле здания храма молодая женщина, повергнув в шок местных прихожан, вырвала себе один глаз, а затем и второй. При этом она отчаянно сопротивлялась попыткам прохожих ее остановить. Для того, чтобы справиться с ней понадобилась помощь нескольких полицейских и санитаров. Пострадавшую увезли в больницу.

Выяснилось, что 20-летнюю девушку, которая на всю жизнь останется слепой, зовут Кэйли Мутхарт. Мать Кэйли, Кэти Томпкинс, рассказала, что этот жуткий поступок ее дочь совершила под действием наркотиков — в частности, метамфетамина.

Кэти Томпкинс согласилась поговорить с журналистами, чтобы предостеречь молодежь об опасности употребления наркотических субстанций. Как сообщает издание People, Мутхарт подсела на метамфетамин полгода назад. По словам матери, все началось с сигареты с марихуаной, куда был добавлен метамфетамин, о чем Кэйли даже не знала. Привыкание к нему произошло очень быстро. Родные пытались убедить Кэйли обратиться за медицинской помощью. Буквально за несколько дней до страшного инцидента девушка согласилась лечь в реабилитационную клинику. Но не успела этого сделать.

Врачи предполагают, что в день, когда Кэйли лишилась глаз, она кроме метамфетамина приняла еще какое-то химическое вещество, что в результате вызвало галлюцинации. Кэйли, которая до сих пор находится в больнице, рассказала, что в наркотическом бреду ей почудилось, что мир «перевернулся вверх ногами» и что некие голоса начали нашептывать ей, чтобы она «принесла в жертву свои глаза», чтобы попасть на небо.

«Это был полнейший ужас, когда я узнала о том, что произошло… Господи, теперь она вечно будет жить в полной темноте. Но я благодарна Богу уже за то, что она хотя бы осталась жива», — рассказала Кэти, в которой помимо Кэйли есть еще шестеро детей.

Кэти говорит, что ее дочь всегда была харизматичным, общительным человеком. Мечтала стать морским биологом. После выписки из больницы девушка, которая уже вела самостоятельную жизнь, снова будет жить с матерью, привыкая к жизни без зрения. Ей собираются подыскать собаку-поводыря.

Врачи рекомендуют Кэйли вставить в глазницы стеклянные глазные протезы — чтобы сохранить структуру лица и воспрепятствовать проникновению бактерий в образовавшиеся полости. Кэйли пообещала матери, что вставит протезы аквамаринового цвета— такие, какие были у нее от рождения.

Глаза у Кэйли были аквамаринового цвета