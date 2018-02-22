В Киеве неизвестные забросали камнями автобус с греческими болельщиками
В Киеве 22 февраля за час до начала ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Динамо» и ФК «АЕК» неизвестные совершили нападение на болельщиков греческого клуба.
Как сообщают в полиции Киева, около 19.00 злоумышленники забросали автобус в фанатами соперников киевского клуба камнями и снежками.
В результате происшествия никто не пострадал. За повреждение автобуса иностранных болельщиков задержаны четыре человека, их доставили в управление полиции.
Напомним, 21 февраля в Харькове произошла массовая драка между болельщиками «Шахтера» и итальянской «Ромы».
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