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Забросали камнями автобус

В Киеве неизвестные забросали камнями автобус с греческими болельщиками

Инф. «ФАКТОВ»

22.02.2018 21:34 104

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В Киеве 22 февраля за час до начала ответного матча 1/16 финала Лиги Европы между «Динамо» и ФК «АЕК» неизвестные совершили нападение на болельщиков греческого клуба.

Как сообщают в полиции Киева, около 19.00 злоумышленники забросали автобус в фанатами соперников киевского клуба камнями и снежками.

В результате происшествия никто не пострадал. За повреждение автобуса иностранных болельщиков задержаны четыре человека, их доставили в управление полиции.

Напомним, 21 февраля в Харькове произошла массовая драка между болельщиками «Шахтера» и итальянской «Ромы».

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