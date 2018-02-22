Капитан донецкого "Шахтера" дисквалифицирован на 17 месяцев за допинг

Капитан донецкого «Шахтера» Дарио Срна, являющийся рекордсменом «горняков» по по количеству проведенных матчей за клуб (536 игр, 49 мячей), дисквалифицирован на 17 месяцев за нарушение антидопинговых правил. Поводом для такого решения Национального антидопинговоог центра Украины послужил проваленный допинг-тест футболиста в марте 2017 года, когда в крови игрока были обнаружены «нетипичные показатели компонентов эндогенного стероидного профиля».

«В результате дополнительных анализов установлено, что проба содержит экзогенные производные дегидроэпиандростерона, которые включены в список запрещенных веществ ВАДА на 2017 год», — говорится в сообщении Национального антидопингового центра Украины.

Срок отстранения — 17 месяцев — исчисляется с даты взятия пробы: с 22 марта 2017 года.

Таким образом, Срна будет допущен к участию в соревнованиях с 22 августа 2018 года. Хорват сможет вернуться к тренировкам с командой за два месяца до окончания срока отстранения, то есть с 22 июня 2018 года.