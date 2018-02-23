В Киеве на проспекте Бандеры обнаружен подпольный мясоперерабатывающий цех (видео)

Сотрудники Отдела коммуникации полиции Киева сообщили о том, что в поле зрения правоохранителей попало подпольное «предприятие», где без документов работали около десяти иностранцев. Об этом говорится в сообщении на сайте полиции.

Во время отработки операции «Мигрант» правоохранители провели санкционированный обыск в здании на проспекте Степана Бандеры.

В ходе обыска было выяснено, что в помещении предприятия работали и жили около десяти мужчин и женщин, не имеющих законных оснований находится на территории Украины. Чтобы не привлекать к себе внимание, нелегалы работали ночью.

«По факту незаконного пребывания на территории Украины на иностранцев составлены протоколы по ст. 203 (Нарушение иностранцами и лицами без гражданства правил пребывания в Украине и транзитного проезда через территорию Украины) Кодекса Украины об административных правонарушениях. Сейчас решается вопрос о дальнейшем их месте проживания», — говорится в сообщении.

Относительно работодателя — местного жителя, который организовал нелегальный цех, составлен протокол по ст. 204 Кодекса Украины об административных правонарушениях. Кроме того, будет тщательно проверена законность его предпринимательской деятельности.

Ранее «ФАКТЫ» сообщали о задержании молдавских нелегалов, которые воровали банковские данные украинцев и граждан ЕС.