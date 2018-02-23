Спецпрокурор США обвинил Манафорта в сокрытии полученных в Украине $30 млн

Спецпрокурор США Роберт Мюллер предъявил новые обвинения в отмывании денег Полу Манафорту, экс-главе предвыборного штаба президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, и его бизнес-партнеру Рику Гейтсу. Об этом говорится в тексте обвинительного заключения, опубликованного на сайте ведомства.

В документе, в частности, отмечается, что Манафорт при поддержке Гейтса «отмыл» более $ 30 млн. Последний, в свою очередь, используя офшорные счета, заработал около $ 3 млн.

«Манафорт и Гейтс получили десятки миллионов долларов дохода от их работы в Украине», — говорится в сообщении. Так, прокуроры уверены, что через офшоры, контролируемые Манафортом, прошло более 75 миллионов долларов. По версии обвинения, Манафорт с помощью Гейтса отмыл более 30 миллионов долларов дохода, которые скрыл от министерства финансов США и министерства юстиции. Гейтс, в свою очередь, скрыл около 3 миллионов долларов дохода.

«Приблизительно с 2006 года по настоящее время Манафорт и Гейтс вовлечены в схему, с помощью которой скрывают доходы от властей Соединенных Штатов, наслаждаясь использованием денег», — отмечено в документе.

Обвинения предъявлены по статьям «подача заведомо ложной налоговой декларации» и «банковское мошенничество».

В конце октября 2017 года стало известно, что Манафорт и Гейтс обвиняются по 12 статьям, в том числе в заговоре против США, в сокрытии от властей лоббистской деятельности в интересах Януковича, а также в отмывании средств.