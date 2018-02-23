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На приеме у доктора

Врачи рассказали об опасности УЗИ во время беременности

Инф. «ФАКТОВ»

23.02.2018 4:59 245

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Специалисты из Медицинской школы Бостонского университета нашли подтверждение предположениям о том, что УЗИ может привести к развитию аутизма у плода. Работа ученых опубликована в журнале JAMA Pediatrics.

В исследовании приняли участие 420 детей: 209 из них родились здоровыми, у 107 врачи диагностировали развитие аутического спектра, у 104 — задержку развития.

Проанализировав данные о количестве сеансов УЗИ и их мощности, ученые пришли к выводу, что развитие детского аутизма в этих случаях было связано с более глубоким воздействием ультразвука на разных этапах беременности.

При этом исследование показало, что дети с аутизмом в среднем подвергались даже меньшему воздействию УЗИ, чем остальные участники. Врачи подчеркивают, что обнаружена связь исключительно между глубиной проникновения ультразвука и данным заболеванием. Указаний на связь аутизма с количеством и длительностью сеансов не обнаружено.

Ранее сообщалось о том, что существует связь между просмотром телевизора и появлением венозного тромбоза.

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