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Представлена гипотеза о том, когда человечество победит алкоголизм

Инф. «ФАКТОВ»

23.02.2018 6:53 125

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Исследователи из Пенсильванского университета (США) предположили, что в результате естественного отбора у человека выработается непереносимость алкоголя. Работа ученых опубликована в журнале Nature Ecology & Evolution.

Кейси Элизабет Джонсон и Бенджамин Войт выстроили свою гипотезу на основании анализа геномов более двух с половиной тысяч испытуемых. Ученые выделили пять мутаций, способных объяснить эволюционные изменения, которые происходят с современным человеком. Среди них изменения, повышающие сопротивляемость организма к малярии (в основном у африканских популяций), модификации в аминокислотах (у европейских), два изменения в ДНК, указывающие на скрещивание человека с неандертальцами, а также мутации в группе генов ADH.

Этот ген кодирует алкогольдегидрогеназу — фермент, запускающий окисление спиртов. Ученые предположили, что мутация гена может активировать «антиалкогольную защиту» организма, хотя понять, как именно это происходит, специалисты пока не могут.

В теории, поясняют исследователи, эти генетические вариации ускоряют расщепление спиртов. В таком случае человеку становится плохо — например, подступает тошнота — сразу после употребления алкоголя. В результате возникает непереносимость спиртного.

Джонсон и Войт считают, что ген меняется под воздействием положительного отбора, из-за чего он закрепляется в популяции. По прогнозам ученых, при таком сценарии человечество сможет полностью победить алкоголизм примерно через тысячу лет.

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