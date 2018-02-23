﻿

USD 27.07
RSS
Фронтовые сводки: один погибший и один раненый

Фронтовые сводки: один погибший и один раненый

Инф. «ФАКТОВ»

23.02.2018 7:00 67

Размер текста: Абв  Абв  Абв  

За минувшие сутки противник 19 раз прицельно обстрелял позиции ВСУ. В результате обстрелов погиб один украинский воин, еще один был ранен.

На Луганском направлении основную огневую активность противник сосредоточил в районе Светлодарской дуги. Так, 120-мм и 82-мм минометы, а также целый арсенал пехотного вооружения применялись в районе Луганского и Троицкого. Несколько мин калибра 82-мм разорвались у Крымского и Катериновки. Из крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия обстреляли позиции ВСУ недалеко от Зайцевого и Новолуганского, а из гранатометов и пулеметов стреляли в районе Гладосово и Лозового. Из вооружения БМП и стрелкового оружия противник обстрелял позиции защитников Новоалександровки.

На Донецком направлении оккупантывел огонь из минометов различных калибров вблизи Новотроицкого и Песков.

Как сообщали fakty.ua, под Докучаевском украинские воины уничтожили вражескую БМП.

Заметили ошибку? Выделите её и нажмите CTRL+Enter

Читайте также
Загрузка...
Загрузка...
Новости партнеров
ГOРОСКОП
Овен
Телец
Близнецы
Рак
Лев
Дева
Весы
Скорпион
Стрелец
Козерог
Водолей
Рыбы

Загрузка...
Анекдот от «ФАКТОВ»

— Люся, а зачем столько кактусов у тебя на окне? Небось, чтобы мужики не залезали? — Нет, Катя, чтобы не выпрыгивали...

Карта портала

© 1997—2018 «Факты и комментарии®»

Все права на материалы сайта охраняются в соответствии с законодательством Украины