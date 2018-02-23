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В Ровно подожгли редакцию журналистов-расследователей (видео)

В Ровно подожгли редакцию журналистов-расследователей (видео)

Инф. «ФАКТОВ»

23.02.2018 7:30 142

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В Ровно неизвестный облил зажигательной смесью помещение, где располагается офис редакции «Четверта влада».

«Огонь повредил помещение на первом этаже здания. К счастью, никто не пострадал», — сообщили на своей страничке в Facebook журналисты.

Замредактора агентства Антонина Торба сообщила, что журналисты выбежали на улицу и стали искать ведра, чтобы потушить пожар. Но в помещение было тяжело зайти — из офиса валил черный дым.

Как сообщали fakty.ua, офис «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде подожгли польские радикалы.

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Анекдот от «ФАКТОВ»

Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала!

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