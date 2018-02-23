В Ровно подожгли редакцию журналистов-расследователей (видео)

В Ровно неизвестный облил зажигательной смесью помещение, где располагается офис редакции «Четверта влада».

«Огонь повредил помещение на первом этаже здания. К счастью, никто не пострадал», — сообщили на своей страничке в Facebook журналисты.

Замредактора агентства Антонина Торба сообщила, что журналисты выбежали на улицу и стали искать ведра, чтобы потушить пожар. Но в помещение было тяжело зайти — из офиса валил черный дым.

Как сообщали fakty.ua, офис «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде подожгли польские радикалы.