В Ровно подожгли редакцию журналистов-расследователей (видео)
В Ровно неизвестный облил зажигательной смесью помещение, где располагается офис редакции «Четверта влада».
«Огонь повредил помещение на первом этаже здания. К счастью, никто не пострадал», — сообщили на своей страничке в Facebook журналисты.
Замредактора агентства Антонина Торба сообщила, что журналисты выбежали на улицу и стали искать ведра, чтобы потушить пожар. Но в помещение было тяжело зайти — из офиса валил черный дым.
Как сообщали fakty.ua, офис «Общества венгерской культуры Закарпатья» в Ужгороде подожгли польские радикалы.
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“ Мужика, стоящего в очереди, нагло толкает женщина и идет дальше. Мужик обиженно: — Ну вот, взяла и толкнула... Женщина вдруг оборачивается и строго смотрит на него. — Вот, блин, еще и напугала! ”