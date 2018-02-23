Стали известны подробности обстрела жилых домов на Светлодарской дуге

В ночь на 22 февраля российские оккупанты обстреляли населенные пункты на Светлодарской дуге. Были повреждены 7 домов мирных жителей в трех поселках.

«По поселкам Троицкое, Криничное (Луганская область) и Луганское (Донецкая область), которые находятся рядом друг с другом на подконтрольной Украине территории, были выпущены 22 минометные мины из орудий 120 калибра, которые согласно Минским договоренностям, должны были быть отведены с линии соприкосновения сторон. В результате во всех попавших в зону обстрела домах вылетели стекла, а в одном доме была повреждена кровля. Во всех домах, кроме одного, находились люди, которые чудом успели спрятаться в своих подвалах. В целом в трех поселках проживает около шести тысяч человек. К счастью, в этот раз никто не пострадал. Прибыв на место, я собрал часть осколков, которые пополнят мою личную коллекцию свидетельств того, какие страдания приходится переживать мирным людям в этой войне», -- рассказал «ФАКТАМ» глава Гуманитарной миссии «Пролиска» Евгений Каплин.

Команда Гуманитарной миссии «Пролиска» в координации со Славянским и Северодонецкими офисами УВКБ ООН (Управления Верховного комиссара по делам беженцев ООН) доставила помощь семьям пострадавших — мирные жители, дома которых были в очередной раз повреждены вражеским обстрелом, получили материалы для срочного ремонта — пленку для окон и фанеру, которые предоставило UNHCR Ukraine — Aгентство ООН по делам беженцев в Украине.

Фото предоставлено Евгением Каплиным.

Как сообщали fakty.ua, на Луганском направлении основную огневую активность противник сосредоточил в районе Светлодарской дуги.