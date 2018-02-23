ФИГУРКА ДНЯ."Фарфоровые" истории.23 февраля 2018

Вчера был такой необычный день — международный день поддержки жертв преступлений. Есть, оказывается, в календаре и такая специальная дата. Причем, без уточнения, о жертвах каких именно преступлений идет речь. Да и настолько ли это важно, когда мы говорим о тех, кто подвергся насилию, унижению, издевательствам, а то и вовсе лишился жизни самой?..

Раньше, например, даже не знал о существовании такого дня в международном календаре. А узнав, вдруг подумал — справедливо ли поддержку жертв преступлений ограничивать одним лишь днем? Ну, разве что символически… Да и о каких преступлениях может идти сейчас речь, к примеру, в нашей стране, если еще не остыла боль скорби по невинно убиенным жертвам Майдана, годовщину трагических событий на котором мы отмечали на днях, а боль новых утрат, связанных с потерями на Донбассе, снова напоминает о себе непоправимостью случившегося?

Сегодня на Житомирщине будет предано родной земле тело 23-летней медсестры Сабины Галицкой, погибшей несколько дней назад в зоне АТО. Об этой удивительной девочке, спасшей на передовой десятки молодых жизней, среди солдатиков ходили легенды. И не только среди солдатиков, которые называли ее ангелом за умение прийти на помощь раненому под пулями и разрывами мин. Ее ангелом называли и местные жители, которым красивая медсестричка постоянно помогала решать вопросы, связанные со здоровьем. Как раз во время оказания медицинской помощи местным жителям Сабина была смертельно ранена осколками противотанковой ракеты, выпущенной боевиками туда, где танков, как им хорошо известно, отродясь не бывало.

Сабина Галицкая стала жертвой военных преступлений тех, кто развязал кровавую войну на Донбассе. Одной из более, чем 10 тысяч жертв этой кровавой бойни, не прекращающейся вот уже почти четыре года. Сабина была ангелом-спасителем для бойцов при жизни. Она теперь навсегда стала ангелом-хранителем для всех нас, отдав свою юную жизнь за соотечественников.

Древние греки эфиром называли верхний слой воздуха, место, где пребывали боги и ангелы. Это место отныне станет вечным местом пребывания прекрасного украинского ангела по имени Сабина. И еще одно место отведено теперь навечно для нее — место памяти в душах тех, кто никогда не сможет и не должен забыть об этой девочке и о тысячах других жертв военных преступлений. Да и не военных тоже. И наивысшей мерой справедливости пусть станет наказание тех, кто совершил все это. Пускай каждому воздастся по делам его… Как всегда, искренне ваш.

Александр Швец

МУЗЫКА ЭФИРА

Страна: Испания

Мануфактура: Lladro

Время выпуска: 1994 — 2008

Скульптор: José Puche

Размер: 41×68 cm

Лимитированная серия 1000 изделий