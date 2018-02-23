Кайли Дженнер одной фразой обрушила стоимость владеющей Snapchat компании на миллиард долларов

Одно-единственное сообщение в Twitter Кайли Дженнер обрушило рыночную стоимость компании Snap Inc, владеющей приложением Snapchat, более чем на миллиард долларов. Недавно ставшая мамой 20-летняя модель и телезвезда, у которой более 24 миллионов подписчиков в этой соцсети, написала, что перестала пользоваться приложением.

«Итак, кто еще не открывает больше Snapchat? Или это только я… Ах, это так грустно», — написала она. И хотя, как пишет издание The Mirror, впоследствии она добавила, что «любит Snapchat», уже было поздно. По сообщению Bloomberg, стоимость акций компании сразу же упала на 6,1 процента. Это означает, что Snap Inc. в одночасье потеряла в цене 1,3 миллиарда долларов.

Комментарий младшей сестры Ким Кардашьян прозвучал на фоне критики, которой пользователи подвергли обновленную версию приложения. Более миллиона человек подписали петицию с требованием вернуть старый вариант.

Ранее сообщалось, что на фоне роста цены акций компании Amazon ее глава Джефф Безос разбогател на миллиард долларов за один день.