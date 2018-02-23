Розенко сообщил, когда "минималку" могут повысить до 4100 гривен

Повышение минимальной заработной платы до 4100 гривен может произойти по окончании первого квартала 2018 года. Об этом в эфире «5 канала» заявил вице-премьер-министр Украины Павел Розенко.

«У нас сегодня в государственном бюджете зафиксирована цифра минимальной заработной платы 3723 гривни, и я лично полностью поддерживаю инициативу президента о том, чтобы в случае возможности, и более того, нам Верховная Рада установила определенный срок, когда нужно сделать, — по итогам первого квартала правительство должно понять, насколько реально и когда является реальным ввести минимальную заработную плату 4100 гривен», — сказал он.

Павел Розенко отметил существенные дополнительные поступления в Пенсионный фонд, поэтому «картина у нас достаточно реалистичная». «Инициатива президента может и должна быть реализована не только до конца года. Я надеюсь, что по итогам первого или второго кварталов такие решения мы совместно все примем», — резюмировал вице-премьер-министр.