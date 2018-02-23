Индийские хирурги удалили самую большую в мире опухоль мозга (фото)

Хирурги одной из больниц индийского города Мумбаи удалили пациенту самую большую в мире опухоль мозга. Ее вес составил около 1,9 килограмма. Предыдущий рекорд веса опухоли мозга составлял 1,4 килограмма.

Из-за опухоли, достигшей таких гигантских размеров в течение трех лет, Сантал Пал ослеп. Со стороны казалось, что у него две головы, располагающиеся одна на другой. Врачи уверяли его, что удалить новообразование невозможно, поскольку опухоль вошла в мозг с обеих сторон черепа. Сантала отказались принять на лечение три больницы, прежде, чем Пал и его родственники нашли компетентных хирургов.

Сложнейшая операция продлилась семь часов. Пациенту за время хирургического вмешательства понадобилось переливание примерно шести литров крови. Сейчас 31-летний Сантал Пал, владелец магазина из штата Уттар-Прадеш, чувствует себя хорошо и быстро восстанавливает силы. Зрение к Санталу пока что не вернулось. Но врачи считают, что есть надежда на лучшее.

Ранее сообщалось о пожилой филиппинке, на лице которой образовалась опухоль размером с ведро. Однако, женщина боится делать операцию.