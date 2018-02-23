Названа ужасающая цифра ДТП, совершенных перевозчиками пассажиров в 2017 году

В 2017 году на дорогах Украины произошло 2588 дорожно-транспортных происшествий (ДТП) с участием автомобильного пассажирского транспорта. Об этом во время публичного отчета сообщил председатель Государственной службы Украины по безопасности на транспорте Михаил Ноняк.

«В 2017 году на автодорогах Украины произошло 2588 ДТП с участием автомобильного транспорта, который оказывает услуги по перевозке пассажиров и опасных грузов», — цитирует чиновника Укринформ.

В результате таких ДТП погибли 160 человек, еще 1824 человека получили травмы разной степени тяжести.

Из общего количества ДТП половина (1295 происшествий) произошла по вине водителей лицензированного автотранспорта. Итогом стала гибель 54 человек и получение травм 861 пассажиром.

По мнению главы службы, рост показателя аварийности по сравнению с 2016 годом связан с введением моратория на проверки субъектов хозяйствования, который продолжится и в 2018 году.

«Привожу простой пример. Есть у предприятия 100 маршрутов. Мы выходим каждый день на рейдовые проверки. Рейдовыми проверками мы такого перевозчика можем лишить 3 или 5 маршрутов, но 90 или 80 все равно продолжат работать. И невозможно рейдовыми проверками в полной мере выполнить весь надзор и контроль», — пояснил Ноняк.

Напомним, в вечерний час пик 16 февраля на одной из самых крупных дорожных артерий столицы дорогу не поделили два маршрутных автобуса. В результате одна из маршруток «подрезала» другую, и та врезалась в электроопору. Первая же маршрутка выскочила на тротуар и врезалась в дерево. Тяжелые травмы получили два человека, 10 пострадавшим помощь оказали на месте ДТП.