Стали известны подробности встречи консулов с Павлом Грибом в российском СИЗО

Отец похищенного на территории Беларуси украинца Павла Гриба, которого ФСБ РФ незаконно обвиняет в терроризме, Игорь Гриб рассказал подробности о встрече сына с консулами. По его словам, украинские дипломаты три месяца не могли добиться встречи с Павлом.

«Предпоследняя встреча состоялась 20 ноября 2017 года и продолжалась семь минут, она была остановлена ​​администрацией СИЗО за общение на украинском языке. В этот раз посещение продолжалось полтора часа и разговор велся по-украински. Маленькая победа. Из положительных новостей — это все», — написал на своей страничке в Facebook Игорь Гриб.

По его словам, консулы сообщили, что Павел очень бледный, продолжает жаловаться на плохое состояние здоровья, сильную боль в желудке, общую слабость, потерю веса.

«Я уже не понимаю, куда дальше возможно худеть… Вроде, на средства Павла были куплены лекарства, но ему их не дают принимать, потому что врач СИЗО не считает это целесообразным. Всю жизнь Павел принимал комплексы поддерживающих медицинских препаратов. Для него это жизненно необходимо! А тюремный врач против! Никакой медицинской помощи. С ноября 2017 года Павел не получил ни одного письма. Держат в полном информационном вакууме. Очень просил консулов ​​передать привет борцам за свободу и независимость Украины, соболезнования родным Небесной сотни. Он надеется на поддержку Украины в вопросе освобождения украинских пленников», — сообщил Игорь Гриб.

Как сообщали fakty.ua, консулу наконец позволили поговорить с Павлом Грибом по-украински