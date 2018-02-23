Представлено видео первого полета беспилотного такси Alpha One

Компания Airbus продемонстрировала первый полет своего летающего такси Alpha One.

Британская газета The Daily Mail сообщает, что полет состоялся в конце января в Пендлтоне (штат Орегон). Беспилотный аппарат взлетел почти на пять метров и провел в небе 53 секунды.

Во время следующих испытаний разработчики намерены проверить способность такси долететь до заданной точки.

Габариты Alpha One составляют 6,2 метра в ширину, 5,7 метра в длину и 2,8 метра в высоту. Он может поднять до 745 килограммов, но рассчитан на перевозку только одного пассажира.

Дрон работает полностью на электричестве. Он был разработан по принципу конвертоплана. Оснащен восемью пропеллерами и шестью роторами. Аппарат может подниматься вертикально и самостоятельно регулирует положение крыльев.

Разработка Alpha One началась в 2016 году. Airbus планирует начать коммерческое использование такси к 2020 году.