Дочь Элвиса Пресли заявила, что от ее 100-миллионного состояния осталось лишь 14 тысяч долларов (фото)

Единственная дочь легендарного короля рок-н-ролла Элвиса Пресли заявила, что от ее 100-миллионного состояния, унаследованного от отца, осталось всего лишь 14 тысяч долларов. При этом у 50-летней певицы Лиза Мари Пресли куча долгов на общую сумму 16 миллионов. В том числе задолженность по кредитной карте на сумму 500 тысяч долларов. Об этом сообщает издание Radar Online, ссылаясь на поданные Пресли в суд документы.

Певица обвиняет в своем банкротстве бизнес-менеджера Барри Сигела, который за последние 11 лет неправильно инвестировал ее деньги, вкладывая их в нерентабельные проекты, преследуя при этом личные цели. Пресли подала на Сигела в суд. В то же время Барри обвинил Пресли в расточительстве. Ранее аналогичный конфликт разгорелся между кинозвездой Джонни Деппом и его менеджерами.

Впрочем, не все считают, что заявления Лизы Мари искренни. Так, ее бывший муж Майкл Локвуд, который сейчас судится с экс-супругой из-за «положенных ему» алиментов, уверен, что таким образом она просто пытается оставить его ни с чем.

Дочь Элвиса и Присциллы Пресли была замужем четыре раза. От брака с музыкантом Дэнни Кио у нее есть двое детей — 28-летняя Райли и 25-летний Бенджамин. Вторым ее мужем был певец Майкл Джексон, третьим — актер Николас Кейдж (брак с кинозвездой был самым коротким — они расстались спустя три с половиной месяца после свадьбы). За музыканта Майкла Локвуда Лиза Мари вышла замуж в 2006 году. Он него у нее есть две девятилетние дочери-двойняшки — Харпер и Финли. 13 июня 2016 года Пресли подала на развод. Майкл требует, чтобы Пресли его финансового обеспечила. Он утверждает, что не может найти работу, поскольку своими беспочвенными обвинениями (в том числе в жестоком обращении с детьми и хранении непристойных фото несовершеннолетних) Лиза Мари испортила его репутацию.

У Лизы-Мари три дочери

Пресли и Майкл Локвуд