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Доля теневой занятости в Украине составляет 50%, - международная оценка

Инф. «ФАКТОВ»

23.02.2018 9:53 53

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Оценка уровня теневой экономики в Украине, которую провела Международная организация труда (МОТ), показала, что около 50% от официально занятого числа людей в нашей стране работают в тени. В абсолютном выражении эта цифра составляет 5 млн человек, сообщил УНИАН председатель Госслужбы Украины по вопросам труда Роман Чернега.

При это он напомнил, что общая численность занятого населения в Украине составляет 10−12 млн человек.

В то же время официальный уровень безработицы в Украине составляет 378,9 тысяч человек (по данным на конец января 2018 года).

Напомним, МВФ оценивает размер теневого сектора в структуре экономики Украины в 44,8%.

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