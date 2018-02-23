Доля теневой занятости в Украине составляет 50%, - международная оценка

Оценка уровня теневой экономики в Украине, которую провела Международная организация труда (МОТ), показала, что около 50% от официально занятого числа людей в нашей стране работают в тени. В абсолютном выражении эта цифра составляет 5 млн человек, сообщил УНИАН председатель Госслужбы Украины по вопросам труда Роман Чернега.

При это он напомнил, что общая численность занятого населения в Украине составляет 10−12 млн человек.

В то же время официальный уровень безработицы в Украине составляет 378,9 тысяч человек (по данным на конец января 2018 года).

Напомним, МВФ оценивает размер теневого сектора в структуре экономики Украины в 44,8%.