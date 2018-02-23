В Таиланде родился поросенок со слоновьим хоботом (фото, видео)

В одной из деревень Таиланда, в провинции Накхонпханом, родился поросенок-мутант с хоботом, как у слона. В судьбе необычного детеныша приняли горячее участие практически все деревенские жители. Они установили круглосуточное дежурство и кормят его молоком из бутылочки, так как у него не получается сосать материнское молоко.

«У поросенка совсем нет сил. Он так слаб, что не может добраться до матери… Он выглядит, как маленький слоненок. Хотя он об этом не знает, я чувствую к нему жалость», — говорит 34-летний фермер Нисаа Сихала.

В Малайзии ранее родился козленок-циклоп.