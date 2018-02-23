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Журналист Асеев

Российские и украинские журналисты напомнили об удерживаемом боевиками "ДНР" блогере Асееве (фото)

Инф. «ФАКТОВ»

23.02.2018 10:19 38

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Национальный союз журналистов Украины (НСЖУ) обнародовал совместное с представителями Союза журналистов Росии заявление с призывом немедленно освободить захваченного боевиками «ДНР» журналиста Станислава Асеева.

Отмечается, что текст заявления был согласован активистами журналистских организаций на встрече в Вене с участием представителя ОБСЕ Арлема Дезира.

«Мы обеспокоены отсутствием доступа к Станиславу Асееву и отсутствием информации о состоянии здоровья журналиста», — говорится в публичном заявлении.

О поддержке позиции коллег заявили также руководители Европейской федерации журналистов и австрийского отделения «Репортеров без границ».

Станислав Асеев после оккупации Донецка остался в городе. Под псевдонимом «Станислав Васин» он публиковал в различных изданиях материалы о жизни в оккупированном городе, вел страничку в Facebook. Украина неоднократно вносила Асеева в списки для обмена с боевиками, однако освободить журналиста не удалось.

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