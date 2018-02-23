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Стал известен знаменосец сборной Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2018

Денис МАЛЬКЕВИЧ, «ФАКТЫ»

23.02.2018 16:38 120

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Знаменосцем сборной Украины на церемонии закрытия Олимпиады-2018 станет Александр Абраменко, завоевавший в Пхенчхане золотую медаль в соревнованиях по лыжной акробатике. Об этом sport-express.ua рассказал сам 29-летний спортсмен.

«Мне действительно предложили быть знаменосцем, и я с огромным удовольствием согласился», — сказал Абраменко, ставший первым представителем украинского фристайла, завоевавшим медаль на зимних Олимпийских играх.

Напомню, что знаменосцем сборной Украины на церемонии открытия Олимпиады в Пхенчхане была биатлонистка Елена Пидгрушная.

Эксклюзивное интервью «ФАКТОВ» с отцом олимпийского чемпиона Александра Абраменко читайте здесь

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— Никак не могу определиться с планами на вечер. Поэтому в магазине купила презервативы, книгу и... шпатель.

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