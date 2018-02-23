В Египте жестоко убили гражданку Украины (обновлено)

В египетском курортном городе Хургада жестоко убили 27-летнюю украинку. Об этом сообщил начальник Управления консульского обеспечения Департамента консульской службы Василий Кирилич.

«Посольство Украины в Египте сообщило, что 21.02.2018 г. в городе Хургада была убита гражданка Украины, которая проживала на территории Египта в гражданском браке с гражданином этой страны. Полиция ведет следствие. Дело находится на контроле посольства УКраины в Египте», — сообщил дипломат в комментарии «112.ua».

Установлено, что погибшая родом из Нежина, и в Хургаде работала в одном из местных отелей. Ее тело с многочисленные ножевыми ранениями, (большинство — в области живота) обнаружили на съемной квартире.

Как сообщает издание ТСН, ссылаясь на свои источники, правоохранители рассматривали более 20 версий трагедии, среди которых и ограбление. Именно последняя версия оказалась верной. Убийцей оказался вор, который хотел ограбить квартиру, однако девушка вернулась раньше и столкнулась с преступником. Убийцу уже задержали.

Как сообщалось ранее, в итальянском Неаполе нашли мертвой 30-летнюю украинку Оксану Яцкив. Тело женщины обнаружили на рельсах возле железнодорожного вокзала.