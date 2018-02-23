Украинцы чаще всего получают денежные переводы из США и России

Жители Украины в 2017 году чаще всего получали денежные переводы из России, США и Израиля. Из РФ за год поступил эквивалент 517 млн долларов, из Соединенных Штатов — 370 млн долларов, из Израиля — 264 млн долларов. Такие данные приводит Национальный банк Украины.

Италия и Польша, куда украинцы часто выезжают на заработки, по сумме денежных переводов занимают четвертое и пятое место соответственно (176 млн долларов и 106 млн долларов).

Что касается переводов из Украины, то чаще всего деньги перечисляются в Россию. В прошлом году только через официальные системы денежных переводов россиянам отправлен эквивалент 118 млн долларов. На втором месте с большим отрывом переводы в Грузию — 26 млн долларов за год.

В целом за год посредством 36 систем перевода средств в Украину поступили 2,4 млрд долларов, за пределы Украины перечислены 286 млн долларов в эквиваленте.

Напомним, ранее сообщалось, что за прошлый год в Украину через неформальные каналы поступило 1,4 млрд долларов.