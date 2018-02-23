Секс-скандал в Госдуме: депутат от ЛДПР отверг обвинения трех журналисток

В пятницу, 23 февраля, депутат Государственной думы от ЛДПР и глава комитета по международным делам Леонид Слуцкий отверг обвинения в сексуальных домогательствах, прозвучавшие накануне в его адрес. В разговоре с РБК депутат назвал бредом сообщения о том, что он приставал к трем журналисткам в разное время.

Информацию о приставаниях Слуцкого «Дождь» получил от трех журналисток из парламентского пула. Продюсер одного из телеканалов сообщила, что столкнулась с приставаниями Слуцкого, когда приглашала его принять участие в эфире. Ее коллега рассказала, что депутат домогался ее в 2017 году в своем кабинете, куда она пришла, чтобы задать вопросы по международной повестке. Кроме того, еще одна собеседница канала заявила, что не стала придавать огласке домогательства Слуцкого из страха потерять работу в Госдуме.

«Когда невозможно придраться по существу работы, появляются подобные провокации. Для „Дождя“, впрочем, это обычная практика», — заявил Слуцкий.

Лидер ЛДПР Владимир Жириновский на вопросы журналистов в эфире «Дождя» заявил, что «ничего не слышал» о домогательствах Слуцкого к журналисткам. «Первый раз слышу. Обязательно с ним побеседую, узнаю. Но здесь надо смотреть цель. Может быть, он хочет у журналистов вызвать интерес к себе», — предположил он. А после осторожно добавил, что не считает это поведение нормальным.

Заместитель председателя Госдумы, член ЛДПР Игорь Лебедев, комментируя в своем Twitter обвинения в адрес Слуцкого, заявил, что от имени фракции планируется поставить вопрос о лишении аккредитации в Госдуме для журналистов «Дождя». «Считаю обвинения в домогательствах грубым нарушением этики, уголовного законодательства и оскорблением», — написал он.

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