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Украинско-польские отношения

В Польше назвали вдохновителей скандального закона о "бандеризме"

Инф. «ФАКТОВ»

23.02.2018 17:10 323

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Авторов скандального польского закона о запрете «бандеризма» консультировали историки, известные своими националистическими, антиукраинскими и антиамериканскими заявлениями. Об этом говорится в статье польского издания Rzeczpospolita.

Их к работе над законом пригласили представители правопопулистского движения «Kukiz 15», имеющего 42 мандата в польском Сейме.

Речь идет об историке Войчехе Мушиньском, который пропагандировал идеи закона с 2016 года, а также Владимире Осадчем, работавшем комментатором в пропутинском новостном агентстве «Спутник». В своих публичных заявлениях Осадчий жаловался на «великую наглость бандеровского сообщества» в Украине, а на заседании комиссии Сейма заявил, что в Украине идеология национализма становится «обязательной государственной идеологией».

Напомним, рост антиукраинских настроений в Польше привел к росту преступлений против украинцев.

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