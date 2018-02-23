Смертельное ДТП на Тернопольщине: экс-прокурору дали 6 лет (фото)

Збаражский районный суд Тернопольской области приговорил виновника смертельного ДТП — бывшего заместителя прокурора Кременецкого района Тернопольщины -к шести годам лишения свободы. «Кроме того, суд обязал его выплатить 550 тысяч гривен морального ущерба жене погибшего водителя и 60 тысяч гривен — его брату», — сообщили «ФАКТАМ» в пресс-службе Тернопольской областной прокуратуры.

В прокуратуре напомнили, что ДТП произошло в Кременце 7 июля 2015 года. Тогдашний зампрокурора района, сидевший за рулем Peugeot, совершил лобовое столкновение с ВАЗ-2115, которым управлял 44-летний житель города Скалат. В результате удара «Жигули» врезались в каменный забор. Чтобы достать пострадавшего водителя из буквально сплющенного ВАЗа, спасателям пришлось разрезать авто. Травмы получил и водитель иномарки. Обоих пострадавших доставили в местную больницу.

Затем водителя «Жигулей», получившего в ДТП переломы ног, грудного позвонка и многочисленные ушибы, перевезли в областную больницу. Там врачи целую неделю боролись за жизнь мужчины, но он скончался.

«После смерти потерпевшего уголовное производство было переквалифицировано на более тяжкую часть статьи. Сотрудник прокуратуры был уволен после выхода из больницы», — добавили в пресс-службе.

Экспертиза подтвердила, что виновник ДТП был в состоянии алкогольного опьянения. Местные издания отмечали, что накануне прокурорский работник отмечал праздник Ивана Купала.

Будет ли осужденный обжаловать приговор, пока не известно.

Как сообщали ранее fakty.ua, в Киеве к пожизненному заключению приговорили убийцу гражданки США.

Фото издания «Прокурорская правда»

