Второй полуфинал хоккейного турнира на Олимпиаде завершился громкой сенсацией

На Олимпиаде в Пхенчхане определился второй финалист мужского хоккейного турнира. Им стала сборная Германии, сенсационно обыгравшая в полуфинале канадцев. Отмечу, что немцы, неожиданно обыгравших в четвертьфинале шведов, впервые в истории пробились в финал зимних Олимпийских игр.

Олимпиада-2018. Хоккей. Мужчины. Полуфинал

Канада — Германия 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)

0:1 Мацек (Кахун), 14.43, ГБ

0:2 Плахта (Хагер), 23.21

0:3 Мауэр (Гоч, Вольф), 26.49

1:3 Брюле (Ли, Норо), 28.17, ГБ

1:4 Хагер (Плахта, Шюц), 32.31, ГБ

2:4 Робинсон (Томас, Ли), 42.42

3:4 Рой (Ли, Норо), 49.42, ГБ

Напомню, что первым финалистом олимпийского хоккейного турнира стала сборная Олимпийских атлетов из России.

Решающий поединок на Играх состоится 25 февраля. Матч за третье место, в котором встретятся сборные Чехии и Канады пройдет на день раньше, 24 февраля.