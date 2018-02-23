Второй полуфинал хоккейного турнира на Олимпиаде завершился громкой сенсацией
На Олимпиаде в Пхенчхане определился второй финалист мужского хоккейного турнира. Им стала сборная Германии, сенсационно обыгравшая в полуфинале канадцев. Отмечу, что немцы, неожиданно обыгравших в четвертьфинале шведов, впервые в истории пробились в финал зимних Олимпийских игр.
Олимпиада-2018. Хоккей. Мужчины. Полуфинал
Канада — Германия 3:4 (0:1, 1:3, 2:0)
0:1 Мацек (Кахун), 14.43, ГБ
0:2 Плахта (Хагер), 23.21
0:3 Мауэр (Гоч, Вольф), 26.49
1:3 Брюле (Ли, Норо), 28.17, ГБ
1:4 Хагер (Плахта, Шюц), 32.31, ГБ
2:4 Робинсон (Томас, Ли), 42.42
3:4 Рой (Ли, Норо), 49.42, ГБ
Напомню, что первым финалистом олимпийского хоккейного турнира стала сборная Олимпийских атлетов из России.
Решающий поединок на Играх состоится 25 февраля. Матч за третье место, в котором встретятся сборные Чехии и Канады пройдет на день раньше, 24 февраля.
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