Международные активисты собрали доказательства преступлений РФ для Гаагского трибунала

Неправительственная правозащитная организация Truth Hounds собрала доказательства агрессии Российской Федерации против Украины, которые можно квалифицировать как военные преступления.

Согласно отчету активистов, обнародованному на International Partnership For Human Rights, с июня по сентябрь 2014 года российские войска совершили ряд трансграничных нападений на украинские населенные пункты и военные позиции.

В частности, в этот период с территории РФ из реактивных систем залпового огня «Смерч», «Торнадо» и «Град» осуществлялись обстрелы поселков Колесниковка, Камышное, Югановка, Меловое, Красная Таловка, Дмитровка и Победа, которые располагаются в приграничных районах Луганской области. Более того, в некоторых случаях фиксировались вылазки российских военных на территорию Украины с использованием бронетранспортеров и вертолетов.

Всего, по подсчетам представителей Truth Hounds, в 2014 году были предприняты по меньшей мере 134 атаки на гражданское население и гражданские объекты в 22 населенных пунктах, что «может считаться военным преступлением в виде сознательно направленных атак на гражданское население, поскольку в результате этих нападений погибли 100 и получили ранения еще 163 мирных жителя».

«Эти нападения продемонстрировали привлечение России в вооруженный конфликт, который, как следствие, может рассматриваться, по крайней мере частично, как международный вооруженный конфликт для целей устава Международного уголовного суда», — говорится в исследовании.

Как сообщалось ранее, Украина подготовила жалобу на Россию в Международный трибунал ООН относительно нарушения морского права. Далее Киев намерен подготовить иск о военных преступлениях РФ.